MUSICA: AL VIA III EDIZIONE TRAPANI SUMMER FESTIVAL

Dal 22 al 28 agosto torna il Trapani Summer Festival, giunto alla terza edizione, corsi di alto perfezionamento in musica da camera e concerti ed esibizioni rivolti al grande pubblico che si svolgeranno al Chiostro di San Domenico a Trapani, a partire dalle ore 21.00. Un appuntamento del festival è previsto anche a Calatafimi. Nel contesto del Festival spazio all’Avos Chamber Music Project, si tratta di un ambizioso progetto itinerante rivolto a tutti gli studenti di Conservatorio e di accademie musicali che intendano avvicinarsi in modo serio e professionale alla carriera del musicista da camera. La principale finalità è quella di abituare i giovani musicisti ai ritmi che impone la professione del camerista, ai doveri e alle scadenze da rispettare, alla capacità di lavorare sulla propria parte in modo approfondito, studiandone le connessioni con gli altri strumenti attraverso un’attenta analisi della partitura

