Cuccarini si ferma, stop il 23 agosto per il Grand Tour

Grand Tour, il programma condotto da Lorella Cuccarini su Rai1 termina il 23 agosto (e non il 30 come previsto). “Nessuna chiusura anticipata – ufficializza la Rai – La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntata che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto”.

Il programma, un viaggio alla scoperta delle bellezze della penisola, aveva debuttato il 2 agosto con 2 milioni di spettatori e il 12% di share, scesi intorno al 9% nella puntata del 16

Ti potrebbero interessare anche: