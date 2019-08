Festival dei Cantautori italiani, dal 22 al 25 agosto la musica torna protagonista a Sabaudia

Dal 22 al 25 agosto, la migliore musica di sempre approda in piazza del Comune a Sabaudia con il Festival dei Cantautori italiani, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone di eventi “Sabaudia in Vetrina 2019”, con la direzione artistica di You Event.

Quattro giorni, trenta artisti e centoventi brani sono le peculiarità di un evento unico nel suo genere, destinato a raccontare la nostra storia attraverso le parole e le musiche di alcuni dei cantautori più amati: Mina, Dalla, Venditti, Vasco, Jovanotti, 883, Negrita, Ligabue, Zucchero, Pausini, Mannoia, Baglioni, De Andrè, Zero, Nomadi, Rino Gaetano, Ramazzotti, Celentano e tanti altri.

Nelle quattro serate saliranno sul palco i migliori frontmen, selezionati tra i 30 più quotati per le cover degli autori che interpreteranno. Di ogni Cantautore in calendario, sono state scelte le canzoni più rappresentative e dei relativi anni di uscita sono stati realizzati video che riportano in immagini carrellate di notizie che possono esser state dimenticate, per evidenziare cosa accadeva in Italia e nel mondo mentre si cantavano queste hit. I vari video saranno proiettati sul maxischermo allestito in piazza del Comune e commentati dai conduttori prima dell’inizio di ogni performance.

A far gli onori di casa sul palcoscenico, Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello 5 e conduttrice televisiva di programmi Rai (Cronache Animali, Paesi Che Vai, Quelle Brave Ragazze, Tutto Chiaro, I Fatti Vostri) nonché del pre-show del concerto di Vasco Rossi al Modena Park. Accanto a lei il giornalista e scrittore pontino Gianluca Campagna, reduce dalla tredicesima edizione del Festival Giallolatino, tenutasi a Sabaudia dal 18 al 20 agosto.

Appuntamento dal 22 al 25 agosto in piazza del Comune, dalle ore 21. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

