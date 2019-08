Aggressione al S. Giovanni Bosco di Napoli, la solidarietà della Cisl Medici

Sulla ennesima aggressione a un medico in ospedale riceviamo e pubblichiamo una nota del Dott. Biagio Papotto, Segretario Generale della Cisl Medici Nazionale.

“Desidero esprimere la solidarietà e la vicinanza della Cisl Medici alla Dottoressa Adelina Laprovitera, Chirurgo di Napoli che é stata brutalmente e vigliaccamente aggredita all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli la scorsa notte durante l’esercizio delle sue funzioni, riportando la frattura del naso ed ecchimosi. Ancora un atto di violenza nei confronti di un medico all’interno di un Pronto Soccorso del nostro Paese, luogo di cura e non di guerra, dove si aiutano le persone senza risparmiarsi. Solidarietà anche a tutto il personale medico e sanitario che lavora nel presidio. Ancora una volta, nel ripetersi di episodi che condanniamo, ricordiamo che chiediamo da tempo immemorabile alle Istituzioni di risolvere il problema in maniera efficace, con la Prefettura, per istituire posti di Polizia, per garantire l’incolumità dei nostri medici e del nostro personale infermieristico. Inoltre, che le Aziende Sanitarie, nelle figure dei loro Direttori generali, si costituiscano parte civile perche’ episodi come quello di ieri non sono più tollerabili”

