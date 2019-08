GAETA/ Blitz contro il campeggio abusivo sulla spiaggia dell’Arenauta

Blitz contro il campeggio abusivo sulla spiagga dell’Arenauta. L’operazione è scattata questa mattina e ha visto impiegati la Polizia insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e i vigili urbani. Nel corso del servizio di controllo straordinario è stata rilevata la presenza di 30 tende da campeggio, poi rimosse.

Sono state identificate 45 persone, elevati 27 verbali per violazioni amministrative relative all’occupazione dell’arenile, operato un sequestro amministrativo a carico di ignoti per prodotti oggetto di vendita ambulante abusiva. Inoltre ad una delle persone presenti è stato notificato un provvedimento pendente della Prefettura di Napoli per violazione amministrativa del Testo unico sugli stupefacenti.

