Ci mancava anche questa, operatori Ama danno da mangiare ai cinghiali

Video diffuso dalla Raggi,in 5 finiscono nei guai. La presidente di Ama: “Inaccettabili e ingiustificabili simili atteggiamenti da chi porta una divisa dell’azienda”

Cinque dipendenti Ama sono finiti nei guai dopo la diffusione del video in cui gli operatori vengono ripresi mentre danno da mangiare ad alcuni cinghiali. Gli accertamenti immediatamente svolti hanno permesso di individuare tutti i coinvolti.

Si tratta dei componenti degli equipaggi di due mezzi a vasca in servizio nell’area di via di Settebagni. Ama sta attivando l’iter disciplinare nei confronti dei dipendenti identificati.

“Sono inaccettabili e ingiustificabili comportamenti come quelli assunti dai soggetti coinvolti in questo indecoroso episodio – ha sottolineato la Presidente di Ama, Luisa Melara, anche a nome dell’intero Consiglio d’Amministrazione dell’azienda -. Servono serietà, rispetto per i cittadini e decoro per la Capitale d’Italia. Chi indossa la divisa Ama deve fare di questi valori la motivazione alla base del lavoro quotidiano. Non esiteremo a prendere i più severi provvedimenti possibili nei confronti di chi lede l’immagine aziendale e la dignità della stragrande maggioranza dei lavoratori Ama. Nessuna tolleranza verso chi disonora questa divisa”.

Nella giornata di ieri la sindaca Virginia Raggi aveva diffuso il video, commentando: “Questi comportamenti sono inaccettabili. Non può essere considerata una bravata dare da mangiare a degli animali selvatici soprattutto se a farlo sono degli irresponsabili che invece dovrebbero garantire la pulizia della città”.

