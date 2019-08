Roberto Tornabene, in arte Berna, tra i finalisti di Castrocaro 2019

Orgoglio siciliano. E’ il sentimento provato da amici e fans di Roberto Tornabene, in arte Berna, 17enne di Mascali, comune a nord di Catania, quando si esibisce dal vivo, sprigionando una voce da rocker navigato, nonostante la giovane età.

Sarà interessante vederlo live alla finalissima dell’edizione 2019 del Festival di voci nuove di Castrocaro, la nota manifestazione canora che ogni anno porta alla ribalta voci e volti emergenti. Lo spettacolo sarà trasmesso in prima serata su Rai 2 il prossimo 3 Settembre, presentato dalla coppia Stefano di Martino e Belén Rodriguez. I finalisti verranno affiancati da una band e da ospiti speciali e Roberto si esibirà con un inedito intitolato come il suo nome, “Roby” che sarà disponile su tutti i digital store dal 30 agosto. Il singolo è stato prodotto da Orange Italy e dMb, distribuzione Believe.

Grintoso e sicuro di sè Roberto si appropria del palco, catalizzando l’attenzione con la voce adulta e roca, che non ti aspetti da un ragazzo così giovane e dall’aspetto tranquillo. Un timbro puramente rock e graffiante, che esce impetuoso come nell’interpretazione del brano “River” di Eminem ed Ed Sheeran durante l’esibizione nella quarta serata delle Blind Audition di The Voice of Italy 2018, motivo che ha fatto girare le sedie di Francesco Renga e J-AX. Roby si era già fatto notare a “Ti lascio una canzone”, lo show canoro condotto dalla Clerici su RaiUno, arrivando in finale nell’edizione 2015. Si potrebbe pensare che il suo percorso sia stato facile e senza intoppi, ma non è così. Roberto, fin da piccolo appassionato di calcio, è stato vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di gioco. Incapace di reagire a questi soprusi, sfoga il suo malessere nella musica e nel canto. Da qui che nasce la sua determinazione che lo porta a prendersi rivincite e soddisfazioni verso tutti. Crescendo acquisisce maturità e consapevolezza del suo talento, cominciando a partecipare in diverse manifestazioni canore, teatri ed infine tv. Un percorso tutto in salita, di sicuro pieno di soddisfazioni per lui e grande emozione per noi

