Asl Roma 3 potenzia la prevenzione oncologica: dove e come fare i test gratuiti

Test oncologici gratuiti anche sabato e domenica a Ostia e Ponte Galeria attraverso il numero verde della Asl Roma 3

La Asl Roma 3 amplia l’offerta di screening di prevenzione oncologica anche al sabato e alla domenica. Test specialistici gratuiti si potranno fare anche nel week end presso la Casa della Salute di Ostia e presso il Poliambulatorio di Ponte Galeria. Sarà sufficiente prenotare attraverso il numero verde 800.634.634

La comunicazione ufficiale arriva con la firma dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3 guidata dal general manager Vitaliano De Salazar, al quale si deve il rafforzamento del sistema di screening. L’ampliamento dell’offerta specialistica finalizzata alla prevenzione e alla diagnosi precoce oncologica scatta dal 1° settembre e avrà durata, in questa prima fase sperimentale, fino al 22 dicembre 2019.

Tutti i cittadini potranno accedere al servizio completamente gratuito semplicemente prenotando la visita e gli esami al numero verde 800.634.634 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,00. Gli operatori smisteranno le richieste per fornire un appuntamento alla Casa della Salute di Ostia (lungomare Paolo Toscanelli 230) o al Poliambulatorio di Ponte Galeria (via Portuense 1397).

“Il servizio di screening, a seconda delle esigenze – anticipa il professor Carlo Racani, responsabile della Casa della Salute di Ostia – prevede l’effettuazione di esami quali la mammografia per il tumore al seno, la ricerca di sangue occulto nelle feci per il cancro al colon-retto o il pap test per problemi all’utero“.

