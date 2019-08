VENEZIA/ Vietati i castelli sulla battigia della spiaggia di Cavallino”, scoppia la polemica

Ti potrebbero interessare anche:





Divieto di giocare con palette e secchielli. Vietato fare castelli sul bagnasciuga. Per motivi di sicurezza. I bagnanti del litorale Cavallino-Treporti protestano. «È intervenuta la Capitaneria per sottolineare con forza il rispetto dell’ordinanza comunale che vieta sulla spiaggia l’attività ludica, soprattutto dei bambini, di scavare buchette, costruire castelli di sabbia e giochi simili sul bagnasciuga». Anche da altre parti vigono le stesse regole. Dettate dalla necessità di evitare assembramenti sul bagnasciuga, par di capire. Ma che rischiano poi, senza un minimo di buon senso, ad arrivare all’estremo: impedire ai bimbi di fare i castelli di sabbia. «Ci fa piacere che i bambini giochino a fare i castelli di sabbia sulla spiaggia di Cavallino-Treporti» replica la sindaca Roberta Nesto «l’ordinanza sulla balneazione emessa dall’amministrazione comunale recepisce norme nazionali e regionali, ma deve essere applicata con buon senso». «I 5 metri dalla battigia per normativa nazionale e regionale, recepita anche dalla nostra ordinanza sulla balneazione di quest’anno» spiega la sindaca «devono essere lasciati liberi perché vengono definiti di libero transito. Questa fascia di passaggio viene individuata nelle spiagge di tutta Italia ed è prevista anche nel codice della navigazione.Da decenni diramiamo la stessa ordinanza sotto questo aspetto» aggiunge la sindaca Nesto «che prevede quindi che la zona di transito della battigia debba essere lasciata libera per i mezzi di soccorso». L’obiettivo primario finale è quello di «impedire che venga limitato o interrotto il loro passaggio».