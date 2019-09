Lione: attacco con coltelli in banlieue, 1 morto e 8 feriti



Attacco con coltelli oggi pomeriggio a Villeurbane alla periferia di Lione, nel centro della Francia. Una furia inattesa, improvvisa – con il coltello in una mano e uno spiedo da barbecue nell’altra – si è abbattuta sulla folla in attesa dell’autobus a Villeurbanne. Ad uccidere un ragazzo di 19 anni che era lì per caso, e a ferire altre 8 persone (3 in modo molto grave) è stato un afghano di 33 anni, richiedente asilo.

I fatti sono avvenuti poco prima delle 17 nel comune di Villeurbanne, alla stazione della metropolitana Laurent-Bonnevay.

Uno dei due aggressori era armato di coltello, l’altro di uno spiedo da cucina: lo si apprende da fonti della prefettura. Uno è stato arrestato, l’altro è ricercato.

In serata, mentre l’uomo – bloccato alla fermata dell’autobus dai passanti – veniva interrogato dalla polizia, c’è ancora prudenza sui moventi del suo gesto. Sembra accertato che non avesse complici, contrariamente a quanto era sembrato subito dopo i fatti, nella confusione del momento. Da un video pubblicato su alcuni social, si vede il momento in cui un gruppo di passanti lo blocca: in un primo momento l’uomo – di statura bassa, con una grande barba nera, dall’aspetto dimesso – è piegato sulle ginocchia, a terra. Poi si alza in piedi ma viene sopraffatto dalla folla, che poi lo consegna alla polizia.

