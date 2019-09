RAGGI, ‘DA DOMANI IN SERVIZIO 816 NUOVI DIPENDENTÌ

– «Stiamo rimettendo in moto la macchina amministrativa, anche grazie all’inserimento di nuovo personale garantito dal lavoro dell’Assessore al Personale Antonio De Santis. In tre anni, abbiamo inserito oltre 5mila persone nei diversi settori. Nelle scorse settimane hanno firmato 816 nuovi dipendenti che prenderanno servizio domani. Si tratta di energie nuove, che garantiranno nuova linfa vitale ai servizi, con beneficio concreto per i cittadini». Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. «Voglio augurare un sentito in bocca al lupo a tutti i nuovi arrivati. Dopo anni di attesa, finalmente viene riconosciuto loro un diritto che si erano conquistati sul campo» aggiunge la sindaca di Roma chiarendo che «si tratta di vincitori di concorso che potranno sviluppare la loro professionalità e competenza al servizio della città. Il loro contributo sarà fondamentale, poiché si occuperanno di far funzionare gli ingranaggi della nostra città. Da parte nostra – conclude – possiamo garantire che li metteremo nelle migliori condizioni, valorizzando sempre il merito».

