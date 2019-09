Governo, Salvini: ‘E’ nato tra Parigi e Berlino, per le poltrone’

Il leader della Lega Matteo Salvini attacca a testa bassa il nuovo governo di Giuseppe Conte. Si tratta, osserva Salvini commentando la squadra appena annunciata dal premier al Quirinale, di un Esecutivo “nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona”, di un governo “senza dignità e senza ideali” composto da “persone sbagliate al posto sbagliato”. E in particolare Salvini se la prende con la decisione di affidare la Farnesina a Luigi Di Maio: “Ma come si fa? Come si fa a passare da un ministero con 150 crisi aziendali aperte agli Esteri? E nel giro di un mese…”.

