Hong Kong: Lam, legge pro-Cina è ‘del tutto ritirata’

La contestata proposta di legge sulle estradizioni in Cina è “del tutto ritirata”. Lo ha annunciato la governatrice di Hong Kong in un video messaggio trasmesso dalle tv dell’ex colonia britannica.

La Borsa di Hong Kong va in rally e trova un massimo intraday di 26.654,21 punti, prima di chiudere in rialzo di quasi il 4% sulle indiscrezioni del South China Morning Post relative al ritiro formale, atteso nel pomeriggio da parte della governatrice Carrie Lam, della contestata legge sulle estradizioni in Cina, all’origine delle proteste che da quasi 3 mesi stanno scuotendo l’ex colonia. L’indice Hang Seng termina in rialzo del 3,90%, guadagnando 995,38 punti, a quota 26.523,23.

