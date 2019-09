VIOFF/ Meneghini Associati in campo, da venerdì Vicenza si tingerà di oro

A Vicenza è tutto pronto, si parte il 6 settembre. VIOFF si prepara ad approdare di nuovo in città. Nata dalla collaborazione fra il Comune della città berica e IEG (Italian Exibition Group), la terza edizione di VIOFF ( sta per Vicenza Oro Fuori Fiera) è dedicata quest’ anno a GOLDEN ARTS e tingerà la città di oro per una tre giorni interamente rivolta al poliedrico mondo dell’arte. Ci saranno eventi dedicati alle arti visive, alla danza, alla musica, all’artigianato e molto altro, con ospiti d’eccezione. Protagonista principale del GOLDEN ARTS sarà il celebre artista surrealista Salvador Dalì che, per la complessità della sua figura, incarna l’esempio perfetto della creatività senza confini. Un sofisticato fil rouge lega Dalì all’architetto vicentino per antonomasia, Andrea Palladio, definito da Dalì stesso «el archetipo de lo Daliniano». Numerosi gli eventi a lui dedicati. Accanto ad arti visive, musica e danza troveranno spazio anche numerose attività ricreative che variano dal puro intrattenimento ai laboratori creativi fino all’enogastronomia più sofisticata. L’organizzazione e il coordinamento della manifestazione è affidato alla MENEGHINI & ASSOCIATI, che l’ha seguita fin dalla sua nascita e che oraa ne è titolare, incaricata da Italian Exhibition Group della regia complessiva.

Un riconoscimento per una progettualità concepita già nel 2018 con proposta di logo e di concept di evento, testata in questo anno con soddisfazione. VIOFF è ormai una grande kermesse (42 i soggetti istituzionali e privati coinvolti) a sostegno del rinascimento culturale ed econo,ico della città e del suo territorio. Questa terza edizione di VIOFF vede un significativo cambio di passo. Innanzitutto per l individuazione di un tema forte come le arti sul quale far convergere le proposte di iniziative, tema che sarà il leitmotive delle prossime edizioni del Fuori Salone di Fiera di Vicenza. Le arti perché la città ne è ricca, in tutte le sue espressioni dell’ingegno umano; e pure aveva bisogno di un detonatore per farle esprimere con forza e convinzione in maniera contemporanea, virale e sociale. Meneghini & Associati ha svolto un lavoro di motivazione e di selezione di eventi e oggi sono 24 in calendario, curati sia da primarie istituzioni culturali, sia da società private attive nel settore. Obiettivo creare un mix di stimoli per il pubblico, con diverse espressioni artistiche, eventi contemporanei e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale ed artistico della città. I protagonisti in scena vanno dalle sculture del grande Salvator Dalì ai giovani artisti emergenti, dal corpo di ballo della Scala a performer del teatro della Cenere, dai grandi musei cittadini con aperture straordinarie, alle visite agli scavi archeologici, dalla lirica alla musica pop, dal coinvolgimento del premio Neri Pozza all’istituzione di un nuovo premio all’ingegno dei vicentini di oggi che portano il nome di Vicenza con onore e merito nel mondo.

E poi l’arte della tavola in forme pop con lo Street Food d’autore, i mercatini con l’arte a tema, e tante altre iniziative per coinvolgere gli esercizi commerciali e i cittadini. Fra l’altro il tutto nell’ edizione di settembre avviene in coincidenza con la festa Dei Oto, una festa del patrono rinnovata, aperta oltre che ai Vicentini, ai turisti, ai buyer e alle migliaia di operatori di Vicenzaoro che troveranno una città effervescente, dinamica e straordinariamente luccicante. Meneghini&Associati si è occupata della raccolta sponsor per fare in modo che i costi di VIOFF gravassero il meno possibile sull’amministrazione comunale che ha contribuito con grande disponibilità alla organizzazione dell’evento, mettendo a disposizione personale, palazzi e spazi pubblici. Ha coordinato un articolato piano di comunicazione e promozione per garantire la massima visibilità dell’evento e e dei suoi protagonisti.

Per le numerose attività previste da VIOFF – Golden Arts nel calendario degli eventi e organizzate da Meneghini & Associati, link al sito https://www.vicenzaoro.com/it/vioff

SCHEDA/

Artigianato, collezionismo e vintage saranno protagonisti grazie a “Non ho l’Età”. Il tradizionale mercato che si svolge nel centro di Vicenza ogni mese avrà luogo in Piazza San Lorenzo domenica 8 settembre e per l’occasione assumerà un format esclusivo, la “Gold Edition”. Esso ospiterà infatti un laboratorio creativo sul tema del surrealismo dedicato all’intrattenimento dei più piccoli. Non mancheranno inoltre numerosi mercatini artistici in Corso Fogazzaro, tra cui: quello sul disegno a matita di Drawingfish, quello sui gioielli unici dal design creativo in pietra delle creative Elisabetta e Daniela, quello di No Senso Jewels dedicato all’arte contemporanea incastonata in forme fantasiose handmade e quello del Laboratorio Orafo Matì che esporrà accessori non convenzionali realizzati a mano.In Piazza Duomo farà tappa il quarto tour italiano di “Cucine a Motore” che saprà soddisfare anche i palati più esigenti grazie alla partecipazione di alcuni chef stellati ed ex partecipanti del programma “Marsterchef”. Mentre in Contrà San Pietro, l’Associazione Culturale Pandora proporrà Trastevere in Arte, l’evento che trasformerà la zona in suggestivi spazi espositivi dedicati alle realtà commerciali e artisti veneti.Domenica 8 settembre, dalle 18.00 alle 20.30, largo spazio, in Corso Palladio, al concorso di bellezza nazionale all’interno del contesto “Miss Blumare”. Chi si aggiudicherà il titolo di “Miss VIOFF”?Campo Marzio sarà invece dedicato al divertimento grazie al tradizionale Luna park. Almeno 14 attrazioni arriveranno già dal 23 agosto ed altre raggiungeranno l’area verde il 30 agosto rimanendo fino al 15 settembre. Infine l’appuntamento con il Cuore Matto Gold Dj-set è riconfermato! Si terrà in Piazza dei Signori sabato 7 settembre dalle ore 22.00 alle ore 01.00.

Ti potrebbero interessare anche: