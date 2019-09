Stadi vietati alle donne in Iran, tifosa si dà fuoco e muore



Sahar Khodayari è deceduta in un ospedale di Teheran per le ustioni riportate

La tifosa di calcio iraniana Sahar Khodayari, che si era data fuoco nei giorni scorsi davanti a un tribunale di Teheran per protestare contro il divieto per le donne di entrare negli stadi, è morta la scorsa notte in un’ospedale della capitale iraniana a seguito delle ustioni riportate.

