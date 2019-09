Napoli Sampdoria 2-0, doppietta Mertens

Belga a quota 113 gol, a -2 da Maradona: aveva segnato sua prima doppietta in A contro la Sampdoria

Il Napoli ha battuto la Sampdoria 2-0 con una doppietta di Mertens. Coni due gol segnati alla Sampdoria, Dries Mertens sale a quota 113 gol fatti con la maglia del Napoli tra campionato e coppe, avvicinando al secondo posto nella classifica dei marcatori azzurri all-time Diego Armando Maradona, che arrivò a 115. In testa alla graduatoria c’è Marek Hamsik che ha segnato 121 gol nella sua carriera azzurra. Mertens, che è già a quota tre gol quest’anno, aveva segnato la sua prima doppietta in serie A proprio contro la Sampdoria, nella stagione 2013/14, nel match vinto 2-0 dal Napoli. Mertens al momento della sostituzione è stato osannato dai tifosi del San Paolo che gli hanno cantato un coro “Ciro, Ciro”, con lo stesso motivetto che si usava anni fa per “Diego, Diego”.

Ti potrebbero interessare anche: