Berlusconi a Viterbo per rilanciare Forza Italia

WANDA CHERUBINI-

La Città dei Papi diventa la casa degli azzurri per la tre giorni voluta dall’on. Antonio Tajani sul tema “L’italia e l’Europa che vogliamo”, in programma alle Terme Salus sulla stradaTuscanese. “E’ la tre giorni storica – afferma Tajani- nella quale affronteremo tutte le grandi questioni e alla quale tutti possono partecipare”. L’iniziativa è stata presentata ieri dal senatore Francesco Battistoni, dal sindaco Giovanni Arena e dal coordinatore del partito, Alessandro Romoli. “Il rilancio di Forza Italia parte da qui – ha detto Battistoni, che ha anche ricordato come Berlusconi sia legato a Santa Rosa, portando il nome di sua madre, tanto che venne a Viterbo nel 2008 per assistere da premier al trasporto della Macchina. Alla giornata di apertura, oltre a Tajani ci saranno Antonio Istruriz, parlamentare europeo e Phil Hogan, commissario europeo. Sabato al centro dell’attenzione ci saranno giovani, terremoti, Ppe, Europa e ci sarà l’intervista al presidente di Cinfindustria Boccia da parte di Paolo Liguori alle ore21,45. Verranno intervistate anche le capogruppo di Camera e Senato Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, alle ore 19,45. Domenica clu con l’arrivo di Silvio Berlusconi. Il suo intervento è previsto alle ore 11,30.

