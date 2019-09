In casa con il Lecce si ferma la corsa del Torino

In casa con il Lecce si ferma la corsa del Torino, battuto 1-2 dagli uomini di Fabio Liverani. Il Lecce si è portato in vantaggio con Farias al 35′, ma al 14′ della ripresa ha subito il pareggio su rigore trasformato da Belotti. Mancosu al 28′ ha riportato in vantaggio i pugliesi ed il Torino ha così mancato l’aggancio all’Inter, ora capolista solitaria. Finale thrilling con l’arbitro Giua che è andato allo schermo Var quando il 45′ della ripresa era trascorso da oltre 10 minuti per un contatto in area giallorossa tra Belotti e Rispoli. Contatto giudicato non falloso ed il Lecce ha così potuto festeggiare la prima vittoria in campionato.

1-2 finale: Farias 35′, Belotti 58′, Mancosu 73′. Un Lecce corsaro a Torino si aggiudica con merito i 3 punti in palio

1-2: al 28′ del st, Calderoni ci prova da fuori, Sirigu respinge male e Mancosu, al volo, segna a porta vuota.

1-1: al 14′ del st, Tabanelli affossa Zaza in area, dal dischetto Belotti raddrizza una gara molto complicata.

0-1 fine pt: Farias 35′. Si chiude la prima frazione, aggressivita’ dei pugliesi premiata dal gol del vantaggio.

0-1: al 35′ del pt, Falco trova la respinta con i pugni di Sirigu, il pallone arriva sui piedi di Farias che insacca.

