ASL ROMA 6/ Nessuna interruzione di servizio del laboratorio di analisi di Frascati

Ti potrebbero interessare anche:





“Non c’è stata alcuna interruzione di servizio, questa mattina i cittadini non sono stati privati del servizio dei prelievi che ha avuto una parziale interruzione della durata di 30 minuti causata da un blocco informatico che ha coinvolto la ASL Roma 2 e la Asl Roma 6 per le prestazioni di medicina di laboratorio. Blocco che è stato risolto e al termine del quale le accettazioni presso il CUP di Frascati sono regolarmente riprese e terminate alle ore 10.15, in tempo utile per l’esecuzione dei prelievi di sangue e per il ritiro e il conferimento dei campioni al Laboratorio del Sant’Eugenio (Hub di riferimento). Presso l’ambulatorio prelievi di Frascati, in data odierna, sono state eseguite 92 accettazioni per prestazioni di medicina di laboratorio. Non corrisponde al vero inoltre la notizia in merito alla mancanza di un autista per il trasporto delle provette. Il trasportatore della ASL Roma 6 ha infatti regolarmente ritirato i campioni del secondo giro alle ore 11:45 assicurando il servizio”.Lo precisa in una nota la Asl Roma 6.