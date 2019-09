REGIONE/ TOTI-PALOZZI-CIACCIARELLI: “’CAMBIAMO’ IN CONSIGLIO REGIONALE”

“Cambiamo” sbarca in Regione Lazio. Nella mattinata di mercoledì 18 settembre presso il Consiglio regionale del Lazio, si è tenuta la conferenza stampa organizzata dai consiglieri regionali, Adriano Palozzi e Pasquale Ciacciarelli, per sottolineare le ragioni che hanno portato alla decisione di uscire dal gruppo consiliare di Forza Italia e confluire all’interno del gruppo misto in previsione della costituzione del gruppo “Cambiamo”. Presente il presidente della Regione Liguria e leader nazionale di “Cambiamo” Giovanni Toti, che ha sottolineato: “Per cambiare dobbiamo ripartire dai territori, dai sindaci, dagli amministratori, dagli elettori di centrodestra che sono rimasti delusi dai loro partiti di riferimento e per questo hanno disertato le urne. C’è grande entusiasmo e voglia di partecipare al nostro progetto: oggi iniziamo dal Lazio, ma tanti gruppi si stanno formando anche nelle altre regioni e nei comuni. La scorsa settimana abbiamo presentato i primi cinque deputati che hanno aderito al nostro movimento, oggi ci saranno novità anche in Senato”.

“La nascita del gruppo “Cambiamo” – ha aggiunto il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori di “Cambiamo” Adriano Palozzi – è stata una scelta di cuore e di testa. Quello intrapreso insieme al presidente Giovanni Toti, infatti, rappresenta un percorso politico all’avanguardia, fatto di rinnovamento, radicamento sui territori e trasparenza. Un percorso al quale ho fortemente creduto tanto da essere uno dei fondatori del Movimento e dei principali promotori a livello territoriale. Insieme agli amici Pasquale Ciacciarelli, Mario Abbruzzese e a tantissimi amministratori locali, nel Lazio stiamo costruendo una grande squadra: umile, competente, vicina alle istanze della comunità. In Regione Lazio – ha concluso Palozzi – il nostro scopo fondamentale sarà quello di tutelare i diritti dei cittadini attraverso una opposizione concreta nei confronti di una amministrazione regionale, quella guidata dal presidente Zingaretti, assolutamente fallimentare su tutti i fronti: dalla sanità al sociale, dallo sviluppo economico alla mobilità”.

Queste, invece, le parole del consigliere regionale del Lazio e presidente V Commissione – “Cultura, spettacolo, sport e turismo”, Pasquale Ciacciarelli: “Il rinnovamento che volevamo attuare all’interno di Forza Italia, e che non è stato reso possibile, lo stiamo portando avanti con questo nuovo movimento che è nato dalle migliori menti che avevano la volontà e la voglia di rinnovarsi e soprattutto di rigenerare la classe politica moderata, di coloro che vogliono scegliere i loro rappresentanti dal basso con elezioni dei coordinamenti comunali, regionali e nazionali. Infatti abbiamo intrapreso anche questo percorso all’interno del consiglio regionale del Lazio per cercare di portare quella ventata di cambiamento anche e soprattutto all’interno delle istituzioni. Questo gruppo, che è fermamente alternativo al Centrosinistra, farà una sana e costruttiva opposizione, bloccando tutti quei provvedimenti che vanno contro gli interessi dei cittadini del Lazio, e, laddove ci sarà la possibilità, migliorando quelli proposti in aula”.

