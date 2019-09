Beatrice Lorenzin entra nel Pd

Un tweet per annunciare il passaggio al Partito Democratico. Così l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha comunicato il passaggio al fronte dem. La deputata, dopo aver militato in Forza Italia, poi nel Popolo della Libertà, nel Nuovo Centrodestra e successivamente in Alternativa Popolare, alle elezioni del 2018 è entrata in parlamento in quota Civica Popolare.Con il suo ingresso nel Pd, la Lorenzin va a rinforzare il gruppo parlamentare dem dopo l’emorragia di deputati che si sono uniti al nuovo soggetto politico di Matteo Renzi.

Ti potrebbero interessare anche: