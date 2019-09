Incendio a Monteverde: in fiamme sette cassonetti dei rifiuti, salgono a 330 quelli bruciati nel 2019

Notte di fuoco a Monteverde dove sono andati in fiamme alcuni cassonetti dei rifiuti. L’allerta ai soccorritori intorno alle 2:30 della notte fra il 19 ed il 20 settembre fra via Luigi Zambarelli, via Pio Foà e piazza Vincenzo Ceresi.

Allertati i soccoritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Monteverde di Polizia. Spento l’incendio il bilancio è di quattro cassonetti e una campana verde (dedicata alla raccolta del vetro) sono andati completamente distrutti, mentre i restanti re sono stati danneggiati ma, fortunatamente, ancora fruibili. Le fiamme hanno inoltre danneggiato un’auto in sosta vicino i ‘secchioni’. Da accertare le cause del rogo, indaga la polizia.

Per la Presidente di Ama, Luisa Melara “Non si tratta solo di atti vandalici, ma di veri e propri comportamenti criminali che producono un danno grave a tutta la collettività. Ciò comporta anche sforzi ulteriori per l’azienda e disagi per i cittadini dovuti dalla temporanea indisponibilità dei contenitori incendiati. Assicuriamo come azienda e invitiamo anche coloro che avessero elementi utili per le indagini a dare la massima collaborazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza per porre un argine a questo fenomeno che aggrava localmente le condizioni del servizio di raccolta”.

Ama, informa l’azienda municipalizzata, “provvederà al più presto a sostituire i cassonetti bruciati che però, essendo catalogati come rifiuti combusti, hanno bisogno di particolari accorgimenti per la loro rimozione. L’azienda, come fatto negli altri casi accertati, presenterà denuncia contro ignoti alle Autorità competenti”.

Dall’inizio del 2019 ad oggi sono stati circa 330 i cassonetti stradali Ama da 2.400 litri bruciati e resi non fruibili, con punte di oltre 120 in VII municipio. Nel 2018 erano stati oltre 500 i contenitori stradali dati alle fiamme. Il danno medio stimabile in un anno per il ripristino di contenitori fruibili in sostituzione è pari a oltre 250 mila euro.

