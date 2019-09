CONTRASTO/ 5000 CONTROLLI PER SICUREZZA STRADALE, 2400 VIOLAZIONI

Il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 5000 controlli in varie zone della città con particolare attenzione per le aree intorno la Stazione Termini e Ostiense, dove sono proseguiti gli interventi di ripristino del decoro avviati nei giorni scorsi. L’attività di vigilanza si è estesa anche nelle vie e piazze del Centro Storico, Trastevere, Testaccio, piazza Bologna e San Lorenzo. Migliaia le verifiche finalizzate a perseguire gli illeciti stradali : 2400 le violazioni accertate per comportamenti irregolari o pericolosi su strada come l’eccesso di velocità, con 330 infrazioni rilevate, e la guida in stato di ebbrezza con circa 200 alcol test eseguiti. 7 le patenti ritirate e 4 le persone denunciate per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Un veicolo è stato posto sotto sequestro e 149 quelli rimossi per soste irregolari o d’intralcio. Ulteriori controlli hanno riguardato il rispetto delle regole anti-alcol, il commercio abusivo ed il fenomeno della prostituzione: 40 le persone sanzionate per inosservanza delle prescrizioni sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche al di fuori dall’orario consentito mentre 14 sono state le multe elevate e 7 i daspo applicati per violazione delle norme del regolamento di polizia urbana che mirano a contrastare il fenomeno della prostituzione. 15 invece le attività e pubblici esercizi multati per occupazioni di suolo pubblico non conformi, musica ad alto volume e buttafuori irregolari. Centinaia i prodotti alimentari sequestrati per mancanza dei requisiti obbligatori di tracciabilità ed etichettatura.

