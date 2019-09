FASSINA,RAGGI SI ATTIVI SU ELEZIONE CITTÀ METROPOLITANA

– «In Campidoglio, a differenza di quanto avviene a livello nazionale o in Umbria o potrebbe avvenire in Regione Lazio, la relazione con il M5S non può definirsi sul terreno politico: è stata compromessa dall’indisponibilità della Sindaca Raggi, in oltre 3 anni, al confronto e al dialogo con la parte più attiva della città, con le sue rappresentanze economiche, sociali e di movimento». Così, Stefano Fassina, Deputato di LeU e consigliere di Sinistra per Roma, alla Festa di Art 1 a Roma. «La relazione con il M5S in Campidoglio dovrebbe, invece, svilupparsi su un terreno ‘costituzionalè, per l’attribuzione a Roma dei poteri e delle risorse adeguate a svolgere la sua funzione di Capitale. La Sindaca dovrebbe, innanzitutto, fare quanto di sua competenza, possibile per Statuto e leggi vigenti: avviare l’iniziativa per l’elezione diretta della Città Metropolitana e per la trasformazione dei 15 Municipi in altrettanti Comuni pienamente autonomi. La sosterremmo tutti insieme, con le altre forze della maggioranza parlamentare e oltre. Soltanto così, oggi a Roma possiamo contribuire a invertire il declino della Capitale», ha concluso Fassina.(

