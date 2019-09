Accoltella vigilante e si spara nel tunnel della metro a Roma



Un uomo ha accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e si è poi sparato con la sua pistola. E’ successo nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina a Roma. Sul posto la polizia.

A quanto ricostruito dalla polizia il vigilante è stato accoltellato più volte al collo. L’uomo è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’aggressore dopo averlo disarmato si è ammazzato sparandosi in testa con l’arma sottratta alla guardia giurata.

