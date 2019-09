VITERBO/ “Chi ama la patria difende l’ambiente”, si muove anche il FdI

DI WANDA C HERUBINI

VITERBO- “Chi ama la patria difende l’ambiente”. Questa mattina si è tenuta in largo Grazia Deledda, la conferenza stampa dei Fratelli d’Italia in materia ambientale. Presenti l’on. Mauro Rotelli, con il capogruppo di Fdi, Paolo Bianchini, i consiglieri comunali Buzzi, Scardozzi, Minchella, gli assessori Laura Allegrini e Marco De Carolis ed il vice sindaco Enrico Maria Contardo, invitato in qualità di assessore comunale all’Ambiente. Bianchini ha introdotto l’argomento della conferenza ricordando come 160 città italiane sono impegnate nella giornata che vuole sensibilizzare ancora di più la popolazione sui temi dell’ambiente e questa mattina, appunto in largo Deledda, Fdi ha voluto simbolicamente prendere parte all’iniziativa, mettendo a dimora quattro alberi, prunus , che sono stati piantati da Daniel Plants e sono stati comprati dal partito provinciale, nel corso della conferenza stampa. In particolare, come poi ha precisato l’assessore Contardo, sul verde pubblico il Comune sta mettendo a punto una serie di iniziative. “Questa di stamani è una bella iniziativa, che va a paro con quella dello scorso anno con la messa a dimora già di 60 alberi che ci avevano regalato in città – ha affermato Contardo– Da gennaio in poi monitoreremo tutti i viali alberati: abbiamo affidato l’incarico all’Università della Tuscia, nello specifico allo spin-off del dipartimento Dafne e questo studio va a completare lo studio Paganini dell’ateneo sui viali alberati della città. L’università rilascerà per ogni pianta una patente con la quale sapremo quando e come intervenire sulla pianta, il periodo di potatura e che tipo di potatura effettuare e poi verificheranno tutti i viali e gli abbattimenti mai ripristinati. Abbiamo interi viali come viale Fiume dove sono stati lasciati i ceppi. Lì va fatto un lavoro di carotatura e pulizia prima di rimettere nuove piante”. Sono 143 mila euro gli euro messi a disposizione per la messa a dimora delle nuove piante. “Aspettiamo lo studio dell’università per sapere il numero di queste piante – ha sottolineato Contardo – Lo studio Paganini ci dà una somma di oltre 2 mila alberi. Almeno 200 alberi dobbiamo metterli . Pianteremo tipi di alberi già esistenti ed i nuovi dovranno rispettare le nuove esigenze, quindi, mai più il pino marino, che con le sue radici distrugge la strada. Ulteriori 120 mila euro sono stati stanziati per le potature. Purtroppo nei cinque anni precedenti questa amministrazione non sono stare fatte potature con situazioni critiche come in via Cattaneo. Cercheremo di fare le cose più urgenti”.

Bianchini ha aggiunto: “C’è spazio per piantare 1220 miliardi di nuovi alberi per abbattere l’effetto serra- ha precisato – Il nostro vuole essere un esempio, un gesto concreto per far vedere che chiunque può fare qualcosa per la propria città”.

L’attenzione è stato poi posta sulle energie rinnovabili. Il consigliere Antonio Scardozzi ha parlato dei progetti di localizzazione delle colonnine elettriche per le autovetture. “Fino ad oggi ne esistevano due – ha detto Scardozzi- In base al protocollo d’intesa firmato l’11 luglio si installeranno 15 colonnine di ricarica, una per ogni frazione e 12 a Viterbo. Sono 30 distributori perché ogni colonnina ricarica due macchine. Circa la metà di queste colonnine saranno pronte per la fine dell’anno e per Pasqua tutto il territorio verrà coperto. Permetteranno di emettere meno Co2 in aria. Cominciate, quindi, a comprare le macchine elettriche”.

Il consigliere Buzzi ha fatto, poi, vedere delle immagini sull’impatto del calore in zone dove esistono alberi e dove prima non c’erano. Una via emblematica è via Marconi, prima non alberata. “La differenza, oltre all’aspetto visivo – ha detto Buzzi – è proprio che grazie ad aver messo a dimora degli alberi c’è un abbattimento di Co2 , ma anche del calore con la creazione di zone d’ombra”.

Inoltre, Bianchini ha parlato di economia circolare, uso e del riciclo dei materiali. “Una delle questioni più importanti è quella che riguarda la plastica. Fdi ha depositato la mozione in consiglio comunale per rendere Viterbo plastic free. Al riguardo la consigliera Minchella ha riferito: “Il tema dei temi rispetto alla tutela ambientale è l’uso e il riciclo della plastica. E’ una delle buone prassi di cui tutte le amministrazioni si stanno dotando. Abbiamo presentato una mozione sia per far diventare questa nostra amministrazione virtuosa, evitando l’utilizzo della plastica all’interno dell’ente comune e delle sale conferenze ed un altro obiettivo è quello di andare ad incidere sulle sagre e le feste cittadine, mettendo a disposizione dei fondi comunali all’interno del regolamento per i contributi per dare la possibilità a chi organizza queste manifestazioni di utilizzare il materiale bioplastico,che ha un costo maggiore”. Bianchini ha poi posto l’accento sulla direttiva comunitaria che impone di andare verso l’eliminazione dei monouso di plastica. “C’è una sensibilità che come amministratori dobbiamo far arrivare a chi deve dare il suo apporto – ha affermato il capogruppo di Fdi – Noi veniamo da un tre giorni, Atreju, sull’isola tiberina, a Roma, dove la plastica è stata bandita, i bicchieri tutto monouso e biodegradabili e le bottiglie di plastica sono state sostituite da alluminio. Noi dobbiamo anche dare l’esempio ai cittadini”.

Un’altra questione importante trattata è la messa a norma del depuratore comunale. L’assessore Allegrini al riguardo ha detto: “In materia ambientale non c’è nessuno che possa fare da solo, visto che la problematica è talmente complessa che ciascuno deve fare la propria parte. Non bisogna appesantire il territorio di plastica, non bisogna consumare il territorio per la materia edilizia e non bisogna emettere anidride carbonica e inquinare le falde acquifere. Ho portato in amministrazione il pensiero di Fdi rispetto a questa scelta, che è stata immediatamente condivisa dalla giunta. Abbiamo ritenuto che la realizzazione ed il completamento del depuratore fosse importante. Parliamo di 550 mila euro, una cifra enorme, che darà grande beneficio al territorio. Finalmente Viterbo sarà a norma, ci saranno dei filtri di ultima generazione, quindi, avremo un depuratore all’avanguardia. Il beneficio per i viterbesi è che avremo la garanzia che non ci saranno sversamenti e che la falda acquifera intorno a Viterbo non subirà l’inquinamento che rischiava potesse verificarsi per la mancanza dei depuratori”.

L’on. Rotelli, a conclusione della conferenza stampa, ha detto: “Quello di stamani, di mettere a dimora quattro alberi, è un gesto simbolico per sollevare l’attenzione, se ancora ce ne fosse bisogno, sulla tutela ambiente che è una caratteristica della destra sia locale che storica”. Poi Rotelli ha fatto riferimento all’inaugurazione di ieri a Roma di viale Paolo Colli, fondatore negli anni ’80 di Fare Verde, purtroppo scomparso a causa di una leucemia fulminante che si prese in Kosovo. ” A Paolo è stato dedicato ieri questo viale a Roma ed oggi abbiamo pensato in questo venerdì particolare di fare la nostra parte. Una delle prime piccole battaglie da Fare Verde di Paolo Colli fu propria quella dei bastoncini dei cotton fioc. C’è una manifestazione che si tiene in tutte le spiagge d’Italia a febbraio e che è “Mare d’inverno” e che nella nostra zona riguarda il litorale tarquiniese. Fino a 4-5 anni fa la spiaggia era colorata come se fosse un arcobaleno ed erano i bastoncini che venivano matematicamente riportati dal mare a riva. Colli ha presentato una proposta di legge approvata ed adesso i bastoncini non sono più di plastica, ma di cartone pressato. Il messaggio è quindi questo: non solo fare un gesto simbolico, ma invitare tutti ad una maggiore tutela dell’ambiente. Credo che questo possa essere un ambito nel quale ci si possa ritrovare tutti e mettere ognuno il proprio mattone per fare in modo che al di là delle ideologie ci sia il gusto equilibrio tra crescita, progresso ma anche il rispetto di quello che sono delle risorse che non sono infinite”.

