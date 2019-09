Si capovolge in Libia barcone con 50 migranti

Altro naufragio in Marocco, 7 i morti. Salvini: ‘Allarme sbarchi, +110% in un mese’

Un’imbarcazione che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. Lo ha reso noto l’Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo.Altro naufragio in Marocco. Sette migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti oggi al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca, dopo che il loro gommone si è capovolto. Lo hanno reso noto le autorità locali. Altri tre migranti sono stati portati in ospedale, e le operazioni di ricerca continuano. E Matteo Salvini lancia l’allarme per l’incremento del 110% degli sbarchi in un mese.

