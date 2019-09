DI MAIO, lunedì 7 ottobre 350 stipendi e privilegi in meno

«Lunedì 7 ottobre il parlamento italiano, la Camera, taglierà per sempre 350 poltrone, 350 privilegi e stipendi in meno. Un terzo in meno. Prima tagliamo le poltrone, poi rimoduliamo tutto il resto», ovvero la legge elettorale. Lo ha detto Luigi Di Maio a ‘Non è L’Arenà su La7

Ti potrebbero interessare anche: