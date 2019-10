ACCREDITATI ALTRI 52 POSTI LETTO A OSPEDALE DEI CASTELLI

OSPEDALE RAGGIUNGE 189 POSTI LETTO TOTALI E CRESCE ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA

Con un Decreto del Commissario ad acta la Regione Lazio ha aumentato di 52 unità i posti letto in dotazione al nuovo Ospedale dei Castelli di cui 48 posti letto ordinari e i restanti 4 in day surgery.

Per quanto riguarda i 48 posti letto ordinari: 15 sono per la medicina generale, 11 per la medicina d’urgenza, 10 per la cardiologia, 4 per neonatologia, 4 per day surgery, 3 per chirurgia generale, 3 per ortopedia e traumatologia e 2 per psichiatria.

Con questo ampliamento il nuovo ospedale dei Castelli raggiunge un totale di 189 posti letto.

“Un aumento di posti letto molto significativo per una struttura importante nella rete dell’emergenza regionale che in questi primi mesi di attività – ha commentato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – vede una crescita di tutti gli indicatori sia per quanto riguarda i volumi delle prestazioni che per l’aumento delle complessità trattate. L’ospedale dei Castelli è il simbolo della sanità regionale che con l’uscita dal Commissariamento torna ad investire sui territori e nei servizi. I 52 posti letto sono operativi a partire dal mese di ottobre”.

