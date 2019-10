Il San Giovanni Addolorata si tinge di Rosa

Al via un mese dedicato al benessere femminile



L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si annovera tra gli ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili. Per tale motivo ha ricevuto dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (ONDA) 2 Bollini Rosa (biennio 2018-2019), segno dell’attenzione e della cura che da tempo rivolge al benessere della donna.

Nel prossimo mese di ottobre il San Giovanni mette a disposizione le proprie competenze specialistiche in campo clinico e diagnostico con tutta una serie di iniziative e appuntamenti a tutela della salute femminile.

La nostra Azienda aderisce anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione “Ottobre Rosa” promossa dalla Regione Lazio per la prevenzione del tumore al seno.

Le donne di età compresa tra i 45 e 49 anni potranno effettuare nei giorni 2, 10, 16, 18, 23, 24, 30 e 31 ottobre mammografie gratuite presso il Poliambulatorio del Presidio S. Maria Corpo “O”, Piano – 1, via S. Giovanni in Laterano n. 149.

Prenotare al n. 06/77058606, attivo il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Il San Giovanni partecipa anche all’(H)–Open day, dedicato al benessere della donna in menopausa, organizzato da ONDA in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa che si celebra il 18 ottobre.

In questa giornata la nostra Azienda mette a disposizione i suoi professionisti offrendo servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati alla menopausa.

Visite, ecografie, pap test e consulenze potranno essere effettuate gratuitamente presso il Poliambulatorio Presidio S. Maria, via S. Giovanni in Laterano n. 155.

Prenotare al n. 06/77056207, attivo il 15 e 17 ottobre dalle 8.00 alle 12.00.

Per informazioni scrivere a menopausa@hsangiovanni.roma.it.

Ti potrebbero interessare anche: