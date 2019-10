H-OPEN DAY SALUTE MENTALE/ 10 Ottobre 2019

IN occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale Riaprono per il 6° anno le porte di oltre 135 ospedali Bollini Rosa e presidi territoriali dedicati alla salute mentale, in occasione dell’H-Open Day sulla Salute Mentale.I servizi offerti dalle strutture, tutti a titolo gratuito, sono consultabili al link sottostante, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione

La salute mentale è parte integrante della salute generale, indispensabile per il funzionamento individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla qualità e quantità di vita con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Ansia, depressione, psicosi, problemi di sonno, sono tra le problematiche di salute mentale che saranno affrontate negli Ospedali aderenti a questa iniziativa il 10 ottobre, giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, attraverso visite specialistiche, incontri, consulti e distribuzione di materiale informativo.

