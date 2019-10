ASL ROMA 4/ “Terapia in corso. Non Distrarre”

“Terapia in corso. Non Distrarre” è la scritta che comparirà nei prossimi giorni su una casacca di segnalazione color arancio degli infermieri durante il processo di somministrazione della terapia nelle UU.OO. del Polo Ospedaliero della ASL Roma4. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Cure sicure” che la ASLRoma4 ha intrapreso con il contributo della Fondazione CARICIV che ha lo scopo di prevenire l’errore nella somministrazione della terapia farmacologica attraverso il monitoraggio e la prevenzione delle interruzioni o distrazioni. Le evidenze scientifiche riportano che gli eventi avversi dovuti a errore in corso di terapia farmacologica sono la causa di danno più frequente nei pazienti ospedalizzati. Le interruzioni e le distrazioni sono percepite dagli infermieri come la causa principale di errore durante la somministrazione del farmaco.Gli infermieri durante la preparazione e somministrazione della terapia farmacologica non devono essere mai interrotti in quanto la frequenza delle interruzioni provoca esiti clinici gravi.La casacca di segnalazione non vuole rappresentare una barriera tra gli infermieri e i pazienti/famigliari ma uno strumento per garantire la loro sicurezza e l’appropriatezza assistenziale.

Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali della ASLRoma4 in collaborazione con la Direzione Strategica e Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero intende favorire una maggiore cultura e consapevolezza sulla gestione del Rischio Clinico per il miglioramento della qualità del processo terapeutico.

