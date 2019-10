Giornata mondiale contro l’obesità, la Asl Roma 4 ti prende in carico



In occasione della giornata nazionale di prevenzione contro l’obesità (10 ottobre) sarà possibile misurare alcuni parametri come peso altezza e circonferenza vita e verrà distribuito il decalogo con le cose da fare o non fare, dire o non dire, per prendere nel verso giusto una dieta. La Asl Roma 4 si organizza con tre postazioni:Ospedale San Paolo dalle ore 10 alle 13; Distretto 1 Poliambulatori Via Etruria dalle ore 10 alle ore 13; Distretto 4 Consultorio Morlupo dalle ore 10 alle ore 13

