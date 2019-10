Sanità Lazio, D’Amato: fondo per raddoppio unità spinale CTO

Finanziati 635 mila euro



– “La Giunta regionale ha approvato nella seduta odierna una delibera per un finanziamento di oltre 635 mila euro destinati alla Asl Roma 2 che permetterà di raddoppiare il reparto di Unità spinale del CTO di Roma. I finanziamenti serviranno per l’ampliamento e la messa a norma del reparto ed il raddoppio degli attuali posti letto. Stiamo parlando di un potenziamento molto importante e che permetterà al CTO di fare un deciso passo in avanti sia da un punto di vista di erogazione dei servizi di assistenza sia per la qualità e gli standard offerti all’utenza”. Così in una nota l’asssessore alla sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il CTO, che ho visitato di recente – spiega l’assessore D’Amato – sta subendo una vera e propria rivoluzione. E’ entrata in funzione una risonanza magnetica di ultimissima generazione e sono in fase di completamento i lavori per le nuove sale operatorie. Una struttura sempre più moderna che stiamo rilanciando nella sua vocazione ortopedica e riabilitativa” conclude.

