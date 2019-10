UNIVERSITÀ: ORAZIO SCHILLACI NUOVO RETTORE DI ROMA TOR VERGATA

– Il preside di Medicina di «Tor Vergata» Orazio Schillaci vince la corsa a tre e diventa il nuovo rettore dell’Università Roma «Tor Vergata». Nella seconda votazione, che si è tenuta ieri e oggi, ha ottenuto 750 voti, aggiudicandosi il quorum necessario previsto dallo Statuto di Ateneo per la seconda tornata, ovvero la maggioranza relativa dei votanti. Una specializzazione in Medicina nucleare, dal 2008 Direttore dell’ Unità operativa complessa (Uoc) di Medicina nucleare del Policlinico Tor Vergata di Roma, il professor Schillaci guiderà l’Ateneo romano per i prossimi sei anni, a partire dal 1° novembre 2019, giorno in cui avrà termine il mandato del Rettore uscente, il professor Giuseppe Novelli. Ha votato l’83% degli aventi diritto al voto, ovvero 2.075, tra personale docente, personale non docente e rappresentanti degli studenti, su 2.490. Orazio Schillaci ha avuto la meglio sugli altri due candidati: Antonella Canini, ordinario di Botanica, Dipartimento di Biologia, Macroarea di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Claudio Franchini, ordinario di Diritto Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»

Ti potrebbero interessare anche: