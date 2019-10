HOSPITALITY DAY 2019 VI Edizione/ Premiate a Rimini le migliori colazioni in hotel

In campo le eccellenze del social media marketing nel settore turistico

A chiusura di un Hospitality Day da record, martedì 8 ottobre al Palacongressi di Rimini si è svolta la cerimonia di premiazione dei premi Hospitality Social Awards e Breakfast Award, che hanno visto la candidatura di centinaia di strutture ricettive da tutta Italia. Anche quest’anno grande successo per questi premi, che per il Breakfast Award è stata la prima edizione, che fanno emergere le eccellenze nel marketing turistico attraverso i social media, e per la prima volta, le più belle e buone colazioni in hotel. Le strutture che eccellono sui social e nel breakfast sono sempre di più e quest’anno la competizione è stata davvero agguerrita. Il livello qualitativo si è alzato molto ed è sempre più difficile per i giurati assegnare i premi.

Da Facebook a Instagram, da Twitter a Youtube sui canali social utilizzati sono state premiate fantasia, passione e comunicazione efficace per svariate categorie dell’ospitalità. Per entrambi i premi hanno vinto le realtà che hanno dimostrato di credere negli strumenti social, che sono state in grado di utilizzarli per attrarre il proprio target, promuovere al meglio le strutture e il territorio e fidelizzare i propri ospiti nel modo più innovativo e di creare colazioni con effetto wow per gli ospiti.

Le giurie hanno premiato idee creative e utilizzi mirati e hanno assegnato anche tante menzioni speciali, a tutti coloro che hanno voluto migliorarsi e si sono distinti in uno specifico ambito.

HOSPITALITY SOCIAL AWARDS

Di seguito, tutti i vincitori dell’edizione 2019 degli Hospitality Social Awards: miglior attività di Social Media Marketing per…

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Boffenigo Panorama & Experience Hotel – Costermano, Verona

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Bergamo Hostel – Bergamo

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano, Salerno

STRUTTURE RICETTIVE AGGREGATE

JSH Hotels & Resort – Rimini

DESTINAZIONI TURISTICHE

Val di Susa

BEST HOSPITALITY SELFIE

Masi Tenuta Canova – Lazise, Verona

MENZIONI SPECIALI

Best Social Tone of voice: Diamante MHotel

Best Social Wedding Strategy: Astoria Park Hotel Spa Resort Best Destination Ambassador: Bagni Vittoria

Best Extreme Selfie: AGRITURISMO COLLEVERDE

Best Pet Hospitality Selfie: Residence Villa Rosa – Garda

Grazie alle aziende partner che hanno contribuito al successo degli Hospitality Social Awards: Apir, WeLevel Academy e Teamwork.

BREAKFAST AWARD

Di seguito, tutti i vincitori dell’edizione 2019 del Breakfast Award:

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE Casa Marzapane – Chieti

HOTEL 3 STELLE

– EX AEQUO –

Best Western Plus Soave – San Bonifacio UP Hotel – Rimini

HOTEL 4 STELLE

Hotel Luise – Riva del Garda

HOTEL 5 STELLE

Il Melograno – Monopoli

MENZIONI SPECIALI

Hotel La Pace – Pisa

Hotel Caesius Terme & SPA Resort – Bardolino

Ti potrebbero interessare anche: