SPERLONGA/ La Ricciola Saracena vince la puntata di “Alessandro Borghese 4 ristoranti”

Il progamma tv “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” incorona la “Ricciola Saracena” di Silvia Mazzone, come migliore ristorante della Riviera di Ulisse. Il locale di Sperlonga si è aggiudicato la vittoria nella seguitissima puntata del format dedicato all’enogastronomia andata in onda ieri, martedì 15 ottobre, alle ore 21.15 su Sky Uno. A contendersi l’ambitissimo titolo di migliore ristorante del litorale pontino sono stati: “Bistrot 23” di Andrea Casale, “Ricciola Saracena” di Silvia Mazzone, “La Tana degli Artisti” di Rossella Errigo e “Lacocina” di Massimo Popolla. I quattro ristoratori si sono sfidati a colpi di inviti a cena e, come sempre capitanati da Alessandro Borghese, gli altri tre ristoratori hanno avuto il compito di giudicare e votare con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. Alessandro Borghese ha avuto a disposizione, come in ogni puntata un bonus di 5 punti. Dopo le 4 cene nei locali, Silvia Mazzone, la titolare della “Ricciola Saracena” si è aggiudicata il titolo di miglior ristorante, e il contributo economico di 5 mila euro da investire nella sua attività.

Silvia è la titolare e chef del ristorante, mentre Marco è il responsabile di sala e vini. Innamorati degli scorci che offre Sperlonga e degli antichi vicoletti, Silvia e Marco hanno aperto il “Ricciola Saracena” tre anni fa, in una location suggestiva incastonata in uno splendido vicolo vista mare e che ricorda molto i colori delle casette della Grecia. In passato, il ristorante era un frantoio, per questo motivo gli arredi sono fatti con materiali di recupero, dalle assi di legno alle botti al posto dei tavoli. La cucina è tradizionale, i piatti sono semplici e legati al territorio e al pesce di mare. Ravioli di ricotta di bufala con pomodorini gialli e colatura di alici di Anzio, Pesce spada con caponatina di melanzane le loro specialità. Il nome del ristorante deriva da un mix, tra il pesce locale e la storia: la ricciola e lo sbarco dei saraceni avvenuto nel borgo di Sperlonga nel lontano 1508. La puntata dedicata al litorale pontino é sempre disponibile on demand e visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW

Ti potrebbero interessare anche: