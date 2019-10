APPUNTAMENTI/ Donne e Vini da far Girar la Testa

Martedì 22 ottobre 2019 torna al Casale di Tor di Quinto la V edizione la manifestazione di Sara Iannone, WINE&FASHION E MISS VENDEMMIA 2019

Vini straordinari, abiti meravigliosi e fanciulle mozzafiato in gara a Roma Wine&Fashion. Donne e Vini da far girar la testa torna a Roma, martedì 22 ottobre 2019, al Casale Tor di Quinto, in via del Casale di Tor di Quinto 1, una location dal sapore antico che riporta alle atmosfere del medioevo. La manifestazione, firmata Sara Iannone, da oltre vent’anni impegnata nella promozione e nella valorizzazione dell’agroalimentare, della produttività, della creatività e della cultura rigorosamente made in Italy, in questa quinta edizione vede la partecipazione del MAVV – Museo del’Arte, del Vino e della Vite.

Per l’occasione il MAVV offre agli ospiti la possibilità di fare un viaggio interattivo nella vigna con visori di realtà virtuale, inoltre proporrà il gioco “Un processo diVino” con postazioni esperienziali con tablet-simulatore. L’evento meraviglioso, immerso in una magia di profumi e colori, esalta il connubio magico tra vino e moda accostando l’arte della produzione di vini pregiati a quella delle più raffinate produzioni sartoriali. Trait d’union la bellezza di venti splendide fanciulle, la cui immagine sarà curata dal lookmaker Sergio Tirletti, che sfileranno i favolosi abiti di Luigi Bruno abbinati alle migliori etichette di Casale del Giglio, Ciù Ciù, Santa Lucia Franciacorta, Sancarraro, Cantina del Vesuvio, Chiusa Grande. Un incontro magico che darà vita a una gara per esaltare chi ha saputo esprimere l’accostamento migliore tra l’intensità, la struttura, il profumo del nettare degli dei e i tessuti, i colori, le linee delle creazioni sartoriali.

Ma non finisce qui. Evento tra gli eventi è la seconda edizione di Miss Vendemmia Italia. Un concorso ideato e organizzato dal presidente Sara Iannone che premia la fanciulla che meglio rappresenta le caratteristiche della donna italiana protagonista di quella cultura che esalta e tutela le nostre tradizioni. Ass. culturale “L’Alba del Terzo Millennio” – Via della Colonna Antonina n. 35 – 00186 Roma. Tel. 06.67.94.253 – Cell. 366.4910426 – e-mail: lalbadelterzomillennio@gmail.com – sara.iannone@gmail.com 2 La selezione dell’abbinamento migliore e l’elezione della Miss sono affidate a una giuria di esperti costituita per l’occasione, composta di giornalisti specializzati in agroalimentare e moda, imprenditori dei due settori e cultori dell’arte sartoriale e di quella vitivinicola. La kermesse, condotta da Camilla Nata, giornalista Rai, è impreziosita dall’esposizione delle opere d’arte di Serghey Teplyakov, pittore russo molto apprezzato dalla critica ma anche dagli addetti ai lavori e dagli appassionati. La selezione delle tele è curata da Olga Dante, interior designer della Danthea Home Design. Per i cento selezionatissimi ospiti, tutti estimatori di vino e di moda, sarà allestito un ricercatissimo buffet che vedrà protagonista la mozzarella “Zizzona” del caseificio La Fattoria, oltre le ricette realizzate da Claudio Castellucci chef del Casale di Tor di Quinto per offrire gli abbinamenti perfetti con i vini in gara, al quale seguirà una gustosa cena placee. Dopo aver gustato i prelibati manicaretti e degustato il nettare degli dei, accompagnati dalle musiche e dalle luci del Dj Sandro Tommasi, anche gli ospiti diventano protagonisti e si contendono due ambite fasce offerte dalla Moretti Design: il più intraprendente nella pigiatura dell’uva vince il Premio Bacco 2019, mentre il look che meglio interpreta il senso della manifestazione riceve la fascia Vino amore e fantasia 2019. Tra gli ospiti Eleonora Vallone, Demetra Hampton, Nadia Bengala, Elena Russo e Pippo Franco.

