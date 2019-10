Torino: in fiamme la Cavallerizza Reale, patrimonio dell’Unesco

Lʼincendio è divampato sul tetto dello storico complesso architettonico, il quale era stato interessato da roghi anche nel 2014 e nel 2016

Ancora fiamme alla Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell’Unesco. Dopo gli episodi del 2014 e del 2016, un altro incendio è scoppiato poco prima delle 8 e sta riguardando il tetto. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

La via dove sorge il complesso, Via Rossini, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento. Il fumo alto e le fiamme hanno accolto al risveglio i residenti della zona. Lo stabile da anni è occupato da collettivi.

