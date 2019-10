Cassazione sconfessa Procura: “Mondo di mezzo” non fu mafia

Mondo di mezzo, “Non fu mafia”, “schiaffo” alla Procura che della Suprema Corte che aveva chiesto la conferma delle condanne che riconobbero per Buzzi, Carminati e altri 30 imputati le aggravanti ex articolo 416 bis

Cambia tutto. E in modo clamoroso. La sentenza della Cassazione sul procedimento Mafia Capitale arriva in serata e rovescia l’impianto accusatorio della Pprocura generale della Suprema Corte aveva chiesto la conferma delle condanne di Appello, che riconobbero per Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e i loro collaboratori le accuse di aggravante mafiosa ex articolo 416 bis. La sesta sezione della Corte di Cassazione ha accolto la richiesta delle difese: l’associazione capeggiata da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi non fu mafia. La sentenza della corte di Appello sul punto è stata annullata dalla Cassazione senza rinvio. I giudici in sostanza hanno cancellato il 416bis, il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per Carminati e Buzzi ed altri 12 . Erano 32 gli imputati giudicati dalla sesta sezione penale della Cassazione, 17 dei quali hanno condanne per reati di mafia. La pubblica accusa chiedeva la conferma per tutti, eccezion fatta per il caso del benzinaio di corso Francia, Roberto Lacopo, condannato a 8 anni in appello, per il quale si è chiesto un nuovo processo. Nella requisitoria, il pg Luigi Birritteri aveva sottolineato come il gruppo dell’ex Nar e del re delle cooperative romane aveva “tutte le caratteristiche dell’associazione mafiosa e rientri perfettamente nel paradigma del 416 bis”. Carminati, Buzzi e i loro collaboratori si muovevano “con un nuovo sistema anche con metodi criminali solitamente non violenti nei rapporti con la pubblica amministrazione perché in quel contesto bastava corrompere”. “Usavano la violenza quando era necessario e grazie alla corruzione gestivano il potere politico con fini criminali”, sosteneva l’accusa. Le toghe di piazza Cavour non sono state dello stesso avviso. E adesso il significato politico della sentenza e i suoi effetti si faranno sentire.

