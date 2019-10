Champions League: Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

Torino. E’ la serata di Paulo Dybala che segna le prime reti della stagione in Europa. Il vantaggio russo ha resistito per 50 minuti, poi l’argentino, schierato da titolare, ribalta la situazione che sembrava tragica e si prende la scena in Champions League: doppietta in due minuti e Lokomotiv Mosca attonito rimane travolto proprio quando le cose sembravano mettersi davvero male per la Juventus. Invece i bianconeri si impongono in rimonta per 2-1, dopo essere stati a lungo in svantaggio a causa della rete nel primo tempo di Miranchuck. Con questa vittoria la Vecchia Signora fa un passo decisivo verso gli ottavi di finale, salendo a quota 7 punti, gli stessi dell’Atletico Madrid, con cui continua a condividere la testa del girone D.

