Milano, morto il bimbo caduto dalle scale a scuola

E’ stato dichiarato morto il bambino di 6 anni che era caduto dalle scale a scuola, la ‘Giovanni Battisti Pirelli’ di Milano in zon Bicocca. Si sarebbe sporto dalla ringhiera e poi in un attimo sarebbe volato nel vuoto lo scorso venerdì mattina. Motivi ancora tutti da chiarire, le autorità sono ancora al lavoro per la ricostruzione dei fatti.

Il decesso è stato dichiarato oggi alle 9:53, dopo che era stato avviato l’iter di accertamento di morte.

Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo, cosicchè non è stata effettuata l’autopsia sul corpicino. Non risultano iscritti nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano, ma il pm Letizia Mocciaro sta ancora indagando.

E dopo che è stata dichiarata la morte del piccolo, cambia l’ipotesi di reato: non più lesioni colpose per omessa vigilanza ma omicidio colposo, un reato per ora a carico di ignoti ma già nelle prossime ore ci potrebbero essere i primi iscritti nel registro degli indagati per valutare le eventuali responsabilità di chi doveva vigilare.

Il Ministro Lorenzo Fioramonti : “Come ho già dichiarato a poche ore dall’accaduto, ho disposto tutti gli accertamenti dovuti e confido nel lavoro della magistratura” scrive in un tweet “Il mio pensiero oggi è però solo quello di un padre. È un giorno di lutto per tutto il mondo della scuola”.

