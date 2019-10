Emma Marrone torna in scena dopo la malattia

Tre interventi chirurgici in dieci anni, ma Emma, dopo avere pianto in privato, ha deciso di raccontarsi e di dire le cose come stanno. Lo ha fatto attraberso i social e poi in grande stile, rincuorando i suoi fan con il suo splendido sorriso dalla copertina di Vanity Fair.

Aveva 25 anni quando nel 2009 le venne diagnosticato il tumore all’utero per la prima volta, ma non ha mai pensato di chiedersi: “Perchè capita di nuovo a me?”

Nell’intervista parla della paura. “Ho avuto paura, ma eccomi più forte” ha detto.

Si intitola “Fortuna” il suo nuovo album di inediti in uscita venerdì 25 ottobre. Anticipato dal notissimo singolo “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi, la biondissima Emma torna sulle scene con questo disco dal titolo accattivante che verrà presentato in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e molto speciale.

Ti potrebbero interessare anche: