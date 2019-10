‘Mondo di mezzo’, la Cassazione ribalta la sentenza: “Non fu mafia capitale”

“Questa sentenza conferma comunque il sodalizio criminale. È stato scritto un capitolo molto buio della storia nostra città. Stiamo lavorando insieme ai romani per risorgere dalle macerie che ci hanno lasciato, seguendo un percorso di legalità e rispetto dei diritti. Una cosa voglio dire ai romani: si va avanti a testa alta“. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la lettura della sentenza della VI sezione penale della Corte di Cassazione che ha negato il carattere mafioso delle due associazioni a delinquere riconosciute nell’inchiesta Mondo di Mezzo.

PLACANICA (LEGALE CARMINATI): PER CASSAZIONE 416BIS INSOSTENIBILE

“Era una storia giuridicamente un po’ forzata, per annullare senza rinvio vuol dire che la Cassazione l’ha ritenuta giuridicamente insostenibile”. Lo ha detto l’avvocato di Massimo Carminati, Cesare Placanica, commentando la lettura della sentenza della VI sezione penale della Corte di Cassazione che ha negato il carattere mafioso delle due associazioni a delinquere riconosciute nell’inchiesta ‘Mondo di Mezzo.’

NASO (LEGALE CARMINATI): “QUI NON FU MAFIA MA CULTURA MAFIOSA”

“A Roma c’è una cultura mafiosa, che è una cosa ben diversa dal 416 bis, è familismo e controllo del territorio e delle cariche: quello che è successo anche nel Csm”. Lo ha detto Giosuè Naso, avvocato di Massimo Carminati nei primi due gradi di giudizio e di Riccardo Brugia in Cassazione, commentando la sentenza della Cassazione che ha fatto cadere il carattere mafioso delle due associazioni a delinquere riconosciute nell’inchiesta Mondo di Mezzo.

“È una sconfitta del metodo di fare i processi del dottor Pignatone, che per fortuna non è più a capo della Procura- dice ancora il legale- perché fare processi alle persone sulle supposizioni per quello che si ritiene che siano e non per quel che fanno non mi sembra rispetto del principio di legalità. Questa sentenza ristabilisce questo principio che si era indebolito fortemente”.

LEGALE BUZZI: RAGGI DELUSA MA È PAGINA DI VERITÀ

“Con questa sentenza sicuramente la vita del mio assistito è cambiata. Ora è impossibile riquantificare le pene per ragioni tecniche, ma l’annullamento senza rinvio sul 416 bis significa che la Cassazione ha riconosciuto ciò che diciamo sin dall’inizio e cioè che c’era una corruzione, ma non la mafia. Salvatore Buzzi su mia indicazione ammise le corruzioni e segnalò che in Campidoglio c’era un sistema marcio e corrotto, lo abbiamo dimostrato sin dal primo grado, la Procura voleva dire che c’è un gruppo di imprenditori mafiosi, ma la Cassazione gli ha dato torto. Mi dispiace per il sindaco di Roma che questa sera c’è rimasta male, finalmente anche su questo abbiamo scritto una pagina di verità“. Lo ha detto l’avvocato di Salvatore Buzzi, Alessandro Diddi, commentando la lettura della sentenza della VI sezione penale della Corte di Cassazione che ha negato il carattere mafioso delle due associazioni a delinquere riconosciute nell’inchiesta Mondo di Mezzo.

DI MAIO: RESTANO DUBBI E FERITA PROFONDA

“Le sentenze si rispettano, ma restano i dubbi, le perplessità. E non solo: resta una ferita profonda per Roma e per i romani. Per me la mafia, prima ancora dei profili giudiziari, è un atteggiamento”. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio.

Agenzia DIRE