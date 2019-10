ROMA: GDF, ARRESTATA SPACCIATRICE COCAINA CON REDDITO DI CITTADINANZA

– Una quarantaseienne romana che aveva adibito il circolo ricreativo in gestione a centrale di spaccio di cocaina è stata arrestata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno sventato l’immissione sul mercato di 155 dosi di stupefacente. Il via vai di avventori in un esercizio nel quartiere tiburtino della Capitale ha attirato l’attenzione dei militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma facendo scattare la perquisizione dei locali, ove sono state scoperte le dosi, già confezionate, per un totale di 38 grammi di cocaina. All’esterno un sofisticato sistema di videosorveglianza predisposto per poter monitorare costantemente l’ambiente esterno e fronteggiare eventuali irruzioni delle forze di polizia.