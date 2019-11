Latina: Aurigemma-Ialongo, sindaco Coletta truffa cittidini alleandosi con centrosinistra

«I cittadini di Latina in prossimità della scadenza elettorale che avverrà tra un anno e mezzo, vengono ‘truffatì dal sindaco Coletta. Nel 2016 si è presentato come il sindaco che combatteva i partiti, che non avrebbe mai fatto alleanze nè con il centrodestra nè con il centrosinistra. Oggi in prossimità del rinnovo del suo mandato non ha nessun dubbio nel calpestare il mandato elettorale che gli era stato affidato dai cittadini e per mantenere la sua poltrona si allea con il centrosinistra. Creando di fatto una brutta copia del governo nazionale rossogiallo. Gli elettori sapranno giudicare le incoerenze di questa amministrazione comunale. Ora tocca a noi del centrodestra evitare di ripetere gli stessi errori del passato. Evitiamo di creare anche noi confusione nell’elettorato, come già avvenuto nelle elezioni provinciali, prepariamo subito gli Stati Generali del centrodestra per creare un’alternativa valida alla nuova maggioranza rossogialla». Lo dichiarano il capogruppo di FI del comune di Latina Giorgio Ialongo e il capogruppo del gruppo Misto della Regione Lazio

