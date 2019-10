SCHEDA/ REGIONALI: UMBRIA, OTTO CANDIDATI ALLA PRESIDENZA

Sono otto complessivamente i candidati alla presidenza della Regione Umbria. Oltre a Donatella Tesei, candidata del centro destra (sostenuta da Lega Salvini Umbria, Giorgia Meloni per Tesei, Forza Italia Berlusconi per Tesei, Tesei presidente per l’Umbria Civica presidente) e Vincenzo Bianconi (sostenuto da Pd, M5s, Bianconi per l’Umbria, Europa verde e Sinistra civica verde) ecco chi sono gli altri candidati presidenti. Emiliano Camuzzi Candidato appoggiato dalle liste di Potere al popolo e Partito Comunista Italiano, è originario di Piediluco e vive a Terni. Quarantacinque anni di cui 20 di militanza politica a sinistra, è stato il candidato sindaco di Terni di Potere al popolo alle ultime elezioni comunali. Protagonista della vertenza Isrim, come rappresentante sindacale, è stato anche candidato alla Camera in occasione delle ultime politiche. Martina Carletti Eugubina, 29 anni, è candidata presidente per la lista «Riconquistare L’Italia». Dopo essersi diplomata come ragioniera, perito commerciale e programmatrice, ha svolto la professione di operaia in Italia e, attualmente, in diverse zone della Svizzera per circa sette mesi l’anno, sempre con contratti precari. Si divide quindi tra il Paese elvetico e l’Umbria, e dal 2014 si è dedicata alla creazione del Fronte sovranista italiano. Giuseppe Cirillo Campano, è il candidato alla presidenza della Regione Umbria con il Partito delle «Buone maniere». Sessuologo, psicologo, Cirillo fa il consulente sentimentale ed è anche il fondatore di una scuola di corteggiamento con sedi in Italia e negli Stati Uniti. Ha come obiettivo quello di portare le buone maniere in politica. Antonio Pappalardo Nato a Palermo nel 1946, candidato con la lista dei Gilet Arancioni è un ex carabiniere. Dal 1992, anno in cui è stato anche insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, si è dedicato alla carriera politica quando è stato eletto alla Camera come indipendente nelle liste del Psdi, ottenendo l’incarico di vicepresidente della Commissione Difesa. Claudio Ricci Nato a Perugia nel 1964, Claudio Ricci è ingegnere civile, settore trasporti. Già nella Commissione amministratrice Atam (trasporti pubblici) è stato sindaco di Assisi dal 2006 al 2015, presidente (ora onorario) dell’Associazione siti italiani patrimonio mondiale Unesco, delegato nazionale comuni italiani sul turismo e consigliere regionale in Umbria tra il 2015 e 2019. È cavaliere della Repubblica italiana, Ufficiale ad honorem e Cavaliere di merito degli ordini costantiniani, Commendatore della Repubblica di San Marino. Rossano Rubicondi Nato a Marsciano nel 1971 e oggi residente a Fratta Todina, è candidato con l’appoggio della lista del Partito comunista di Marco Rizzo. Per 22 anni attivo all’interno della Cgil, Rubicondi – anche maestro di karate – è tornato a fare l’operaio.

