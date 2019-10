SCIOPERO ROMA: ADESIONE PERSONALE ATAC PARI AL 25 PER CENTO

– L’adesione complessiva del personale Atac allo sciopero indetto il 25 ottobre è stata quasi pari al 25 per cento. Percentuali superiori di adesione hanno riguardato il servizio di superficie (intorno al 35%), mentre i servizi metroferroviari hanno visto un’adesione inferiore al 20%, come testimoniato dall continuità dei servizi su tutte le linee, ad eccezione della metro C. Molto limitate le adesioni del restante personale operativo e amministrativo. Lo riferisce una nota di Roma Servizi per la Mobilità.

