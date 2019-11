USA: FIAMME IN CALIFORNIA, RICCHI ASSUMONO POMPIERI PRIVATI

– Nella California che brucia i ricchi corrono ai ripari e per 3.000 dollari al giorno assumono pompieri privati per proteggere le loro case dalle fiamme. La maggior parte delle squadre di pompieri – riporta il New York Times – lavorano per compagnie di assicurazione, altre invece sono in diretto contatto con le comunità locali. I pompieri privati sono storicamente usati dalle agenzie governative come la Guardia Forestale, ma ora stanno ampliando le loro opportunità siglando contratti con i proprietari di case

