Draghi: “Adesso serve più Europa e che sia più forte”

ROMA – “E’ evidente che ora è il momento di avere più Europa, non di meno. Intendo questo non in modo assiomatico, ma nella tradizione più vera del federalismo. Laddove i risultati possano essere raggiunti meglio dalle politiche nazionali lasciamo che sia così. Ma dove noi possiamo realizzare gli interessi pubblici lavorando insieme, noi abbiamo bisogno di una Europa più forte”. Lo ha detto il presidente uscente della Bce, Mario Draghi, a Francoforte, intervenendo alla cerimonia di addio che segna il passaggio di consegne a Christine Lagarde.

“Grazie Christine per le tue parole estremamente gentili, è più facile lasciare sapendo che la banca centrale è in mani capaci”: ha detto Draghi. “Ho piena fiducia che sarai una eccellente leader della Bce. Il mio obiettivo è sempre stato quello di rispettare il mandato sancito dal Trattato, perseguito in totale indipendenza e portato avanti attraverso un’istituzione che è diventata una moderna banca centrale in grado di gestire qualsiasi sfida. È stato un privilegio e un onore avere l’opportunità di farlo”.